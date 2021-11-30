Haberler Magazin 📺Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 2. bölüm izle - atv CANLI İZLE Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 2. bölüm izle - atv CANLI İZLE Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin yeni dizisi Destan, 2. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 2. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 2. bölüm full izle, Destan izle, Destan son bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 30 Kasım Salı günü yayınlanan ikinci bölümünde neler yaşandı. Destan dizisinin ikinci bölümüyle ilgili bilgileri haberimizde bulabiliriniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 21:19
📺Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 2. bölüm izle - atv CANLI İZLE Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 2. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizinin 30 Kasım Salı günü ekranlara gelen ikinci bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın ilk bölüm bilgileri...

👉DESTAN 2. BÖLÜM CANLI İZLE

👉DESTAN 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

DESTAN 2. BÖLÜM KONUSU

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar. Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır. Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir. Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

👉DESTAN 2. BÖLÜM CANLI İZLE

👉DESTAN 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

👉DESTAN 2. BÖLÜM CANLI İZLE

👉DESTAN 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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