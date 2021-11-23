Haberler Magazin Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 48. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 48. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 47. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 48. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 48. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 23:51
Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 48. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 23 Kasım Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 48. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartmanı 48. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 48. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Masumlar Apartmanı 48. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 48. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

MASUMLAR APARTMANI 48. BÖLÜM KONUSU

Han, Ceylan'la karşılaşmanın etkisiyle altüst olmuşken gelen bir telefon onu gerçeklere döndürür. Yeni bir kriz sayesinde Ceylan'dan kurtulduğunu düşünür ancak işler beklediği gibi gitmez. Safiye, sokakta yapayalnız kalmanın dehşeti içindedir. Sonunda hiç beklemediği, tanıdık bir yüz yardımına yetişir. Safiye, Han'ın itirazlarına rağmen Ceylan'ı kahveye eve çağırır ve aklındakileri konuşur. Esat, Gülben ve Esra, Ceylan'ın sergisini gezerler. Safiye, Naci'yle arasına mesafe koymaya karar vermişken yaşanan bir gelişme, bu kararı uygulamasını engeller ve Safiye gecenin bir vakti kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Han ise olayların akışını değiştirecek bir adım atar.

Masumlar Apartmanı 48. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 48. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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