MasterChef kim elendi? İşte MasterChef'te yarışmaya veda eden isim

MasterChef 2021'de kırmızı ve mavi takımlar arasından altı farklı isim eleme potasına girmişti. Pazar akşamı eleme adayları mantar ürünüyle yaratıcı tabak çıkarmak için mücadele etti. Azize, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi. Peki MasterChef'te elenen isim kim? İşte tüm detaylar...

👉MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme potasında yarışmacılar mantar ana ürünü ile tabaklarını çıkardı ve Tahsin, Sergen ile Hasan potadan son anda kurtuldu. Azize, Pelin ve Safanur ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi. Pelin tabağı en başarılı yapan isim olarak potadan çıktı ve Azize ile Safanur arasından son ikiye kaldı. Bu isimlerden Azize yarışmadan elenerek MasterChef hayallerine veda etti.

Somer Şef yaptığı açıklamada, "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Şansta bir yere kadar geliyor daha geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz" dedi.

👉AZİZE: HAYALİMİ KOVALAYAN İNSANLARDANIM

Azize, "Hikayesini yazan insanlardanım, hayalimi kovalayan insanlardanım. Gerçekten hayatım boyunca yaşayamayacağım şeyleri yaşattınız bana. Olmadı elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şu anda yine gidiyorum" dedi.



