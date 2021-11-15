MasterChef 2021'de ana kadroya kimler girdi? İşte o isimler...

MasterChef 2021'de haftanın takım oyunu yarışmasında kazanan belli oldu. Donut yapan isimler arasından mavi takım kaptanlığını Eren kazandı. Mavi takım kaptanı Eren, kırmızı takım kaptanı olarak karşısında Dilara'yı seçti.

Haftanın takım oyununun ardından daha önce elenen yarışmacılara bir şans daha verildi. Elenen yarışmacılar arasından iki isim yapılan yarışmanın ardından yeniden ana kadroya dahil edildi. Peki, MasterChef'te ana kadroya hangi isimler girdi? İşte detaylar...

Yarışmacılar ana kadro için ilk olarak şıhıl mahşi yemeğini yaptı. Ana kadroya dahil olmak için kıyasıya bir rekabet yaşandı.

ANA KADROYA GİREN İLK İSİM AZİZE OLDU!

Şıhıl mahşi yemeğini en başarılı yapan isim olan Azize ilk ana kadroya giren isim oldu. Azize, Eren'in kaptanlığındaki mavi takıma dahil oldu.





GÖRKEM DE ANA KADRODA!

İkinci yarışmacı için Mehmet Şef'in tabağı narenciyeli ördek göğsü yemeği yapıldı ve kazanarak yeniden yarışmaya katılan Görkem oldu. İlk hafta elenen yarışmacı olan Görkem haftalar sonra yeniden ana kadroya geldi. Görkem, Dilara'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takıma katıldı.