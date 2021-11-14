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Yargı dizisi 9. BÖLÜM İZLE! Yargı dizisi TEK PARÇA İZLE 9. bölüm (KANAL D)

Son dönemlerin sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisi 9. bölümü ile televizyon ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi konusu ile dikkat çekiyor. 14 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek olan Yargı dizisinde yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 9. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 10:02
Yargı dizisi 9. BÖLÜM İZLE! Yargı dizisi TEK PARÇA İZLE 9. bölüm (KANAL D)

Yargı 9. BÖLÜM CANLI İZLE / YARGI 9. BÖLÜM FULL İZLE
www.kanald.com.tr/canli-yayin

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 14 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek Yargı 9. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

Yargı 9. BÖLÜM FULL İZLE /
https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

Yargı 9. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar/yargi-9-bolum-fragmani

Yargı 9. Bölüm fragmanı yayında!

Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor ve Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz ise büyük bir oyunun içinde olduklarını düşünür. Metin, Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor.

YARGI 9. BÖLÜM CANLI İZLE / YARGI 9. BÖLÜM FULL İZLE
https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

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