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Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE

Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken diziler arasında yer alan Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizide heyecan dorukta. Her perşembe yayınlanan Camdaki Kız dizisi öncesinde izleyiciler arama motorlarında araştırma yapıyor. Camdaki Kız son bölüm izle, Camdaki Kız canlı izle, Camdaki Kız full izle gibi sorgular artıyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı yayında! Koroğlu ailesi...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 14:03
Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 4 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek Camdaki Kız 18. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı yayında!

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Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı yayında!

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

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Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır. Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Camdaki Kız 17. BÖLÜM CANLI İZLE / Camdaki Kız 17. BÖLÜM FULL İZLE
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