Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE

Camdaki Kız 18. BÖLÜM CANLI İZLE / Camdaki Kız 18. BÖLÜM FULL İZLE

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 4 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek Camdaki Kız 18. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri; Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı yayında!

Camdaki Kız TÜM BÖLÜMLERİ FULL İZLE /

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı yayında!





CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/fragmanlar/camdaki-kiz-18-bolum-fragmani-3

Sedat'ın ortadan kaybolmasının ardından Rafet, Feride ile Nalan'ın yanında olduklarına dair bir konuşma yapar. Ancak Feride yine Rafet'e ters bir cevap verir. Sedat ise kendi hisselerini Cavit'e vererek yeni bir hayat kurmayı planlar. Cana ile bu düşüncelerini paylaşır. Cana'nın ise çok başka problemleri vardır. Muzo'nun artık duruma el atması gerekir ve önce Cavit'in yanına gider. Sonrasında ise Nalan'a gerçekleri anlatmaya karar verir.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Camdaki Kız 17. BÖLÜM CANLI İZLE / Camdaki Kız 17. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler



