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İlkay Gündoğan'a sevgilisi Sara Arfaoui'den doğum günü sürprizi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'a sevgilisi Sara Arfaoui'den doğum günü sürprizi geldi. Arfaoui, doğum günü için Manchester’da parti düzenledi.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 09:47
İlkay Gündoğan'a sevgilisi Sara Arfaoui'den doğum günü sürprizi!

İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturan İlkay Gündoğan, yeni yaşını evlilik hazırlığı yaptığı İtalyan model Sara Arfaoui'nin sürpriziyle kutladı.

SÜRPRİZ PARTİ

İtalyan model Sara Arfaoui, yaz aylarından bu yana birlikte olduğu, kısa süre önce kendisine evlenme teklif eden İlkay Gündoğan'ın doğum günü için Manchester'da parti düzenledi. 31 yaşına giren futbolcu, partide sevgilisiyle mutluluk pozları verdi.

EN İYİ ARKADAŞIM

Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan'la fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı. O karelerin altına da şöyle yazdı: "Doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı." Sara Arfaoui, geçen ay İstanbul'a gelip
arkadaşlarıyla tatil yapmıştı.

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