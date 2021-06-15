Haberler Magazin Son dakika magazin haberleri: İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu Bodrumda objektiflere böyle yakalandı!

Son dakika magazin haberleri: ve Gençoğlu Bodrumda objektiflere böyle yakalandı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ile Gençoğlu, Bodrum'da ilk defa görüntülendi. Sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar yaparak ilişkilerini duyurmuşlardı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 11:12 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 11:31
Son dakika magazin haberleri: İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu Bodrumda objektiflere böyle yakalandı!

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan eden Gençoğlu ile bir süredir kameralara yakalanmak istemiyor, köşe bucak kaçıyordu. Milliyet'in haberine göre, ünlü çift, Bodrum'da motosiklet üzerinde objektiflere yakalandı.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Son birkaç aydır aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

SİNEM KOBAL'I SİLDİ!

İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla Gençoğlu, Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan 'ı takipten çıkarttı.

SON DAKİKA