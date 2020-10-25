Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler corona virüsüne mi yakalandı? Eser Yenenler yaşı ve mesleği

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Aldığı test sonucu kendini evde karantinaya alan ve tedavi sürecine başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşamıştı. Yenenler, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler Türk oyuncu, yazar ve sunucu.

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Şu an TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmaktadır.