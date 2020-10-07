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'dan rekor nişan yüzüğü!

ile birlikte dünyanın en iyi 2 futbolcusundan biri olarak gösterilen , saha içinde kırdığı rekorlara bir yenisini de bu kez saha dışında ekledi. 'un Portekizli yıldızı, sevgilisi 'e aldığı 615 bin Pound değerindeki nişan yüzüğüyle rekor kırdı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:49
Cristiano Ronaldo'dan rekor nişan yüzüğü!

'nun uzun süredir birlikte olduğu ve evlenmeyi düşündüğü sevgilisi 'e 615 bin Pound'luk (yaklaşık 6 milyon 220 bin TL) yakut bir nişan yüzüğü aldığı ortaya çıktı. İngiliz medyası iddiayı sayfalarına taşırken; Portekizli bir rekora daha imza attı. Ronaldo, kız arkadaşına en pehalı nişan yüzüğü satın alan futbolcu oldu.

PICKFORD'U GERİDE BIRAKTI
Ronaldo, Everton kalecisi Jordan Pickford'u (500 bin pound) geçerek listenin en üst sırasına çıkarken; sıralamada 'un eski eşi Cherly için aldığı 275 bin Pound'luk yüzük 3. sırada bulunuyor.

Ronaldo ile Georgina'nın 2 yaşında Alana isimli bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun ayırca taşıyıcı annelikten Eva ve Mateo isimli ikizleri ile 10 yaşında Cristiano Jr ismi verdiği çocukları da bulunuyor.

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