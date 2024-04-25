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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Korkmaz, Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmanın intikamını alacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:19
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız

Gündeme dair açıklamalarda bulunana Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Konyaspor'u ligde tutmak istediklerini kaydetti.

Alanya maçındaki taraftar tepkisini anlayışla karşıladığını ancak bu protestoların hem oyuncu grubu hem de teknik heyeti olumsuz etkilediğini ifade eden Korkmaz'ın, ligin 35. haftasında Konya'da oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

"Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıkları hatırlatılan Ömer Korkmaz, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlandırması için, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. Yüzde 30 artış olacak." dedi.

"ZORUNLULUK HALİNE GELDİ"

Ömer Korkmaz, şirketleşme konusunun da Konyaspor için zorunluluk haline geldiğine vurgu yaparak, "Bugün aşağı ligden yabancı grubun aldığı Göztepe bağıra bağıra geliyor. Konyaspor yabancı gruba satılmamalı ama şirketleşmeli. Bunun için borcun belli bir düzeye çekilmesi gerekiyor. Dernek statüsündeki takım her geçen gün azalıyor. Şirketleşme zorunlu hale gelebilir" sözlerini sarf etti.

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