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Tümosan Konyaspor'da Fahrudin Ömerovic: Bizim için her maç final

Tümosan Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, 2-2 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Omerovic, iki defa öne geçtikleri maçta skoru koruyamadıklarını söyledi. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 19:35
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Tümosan Konyaspor'da Fahrudin Ömerovic: Bizim için her maç final

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, iki defa öne geçtikleri maçta skoru koruyamadıklarını belirtti.

Ömerovic, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye stadında düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Maçın tam düşündükleri gibi olduğunu ifade eden Ömerovic, "Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman çok hızlı ve teknik oyunculara sahip. İlk 15 dakika biraz problem yaşadık. Özellikle geçiş oyunlarında Adana Demirspor bizden daha hızlı davrandı. Bunlara rağmen iki defa öne geçtik ancak skoru koruyamadık." diye konuştu

Ömerovic, maç 1-0 seyrederken yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı.

İç sahada kaybettikleri 2 puanın kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Ömerovic, "Son 5 maçta 10 puan topladık. Onun için çok fazla panik yapmamamız gerekiyor. Her maç bizim için final maçı. Futbolcularımı tebrik ediyorum, sonuna kadar mücadele ettiler. Biz 3. golü bulsaydık maçı büyük ihtimalle kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

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