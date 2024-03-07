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Konyaspor'da Fahrudin Omerovic: Her maç aslında önemli ve zor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi yeşil-beyazlıların teknik direktörü Fahrudin Omerovic açıklamalarda bulundu ve "Her maç aslında önemli ve zor." ifadelerini kullandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 18:30
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Konyaspor'da Fahrudin Omerovic: Her maç aslında önemli ve zor

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

"KAZANIRSAK BİLE BU LİG BİTMİŞ DİYEMEYİZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic, "Pendik maçından sonra tekrardan futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Kolay bir maç değildi ama en önemlisi bu maçtan sonra 3 puanı aldık. İnanıyorum ki Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Son zamanlarda baktığımız zaman performansı, sahadaki davranışı, maç kazanma arzusu ile bir adım öndeyiz. İnanıyorum ki seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor. Ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz" şeklinde konuştu.

"NE GÖKHAN TÖRE NE DE BAŞKA BİR OYUNCU İLE PROBLEMİM OLMADI"

Gökhan Töre ile Guilherme'nin idmanda kavga ettiği ve ardından Gökhan Töre'nin takımdan ayrıldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Omerovic, "Gökhan Töre ile istemediğimiz bir olay oldu. Bizim aramızdaki bir durum. Sonuçta her takımda, kulüpte olduğu gibi bazen istemediğimiz olaylar yaşanabilir. Gökhan Töre kendisi de bu olaydan sonra mutsuzluğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Bir şekilde de onun kararıydı. Yoksa benim ne Gökhan ile ne de başka bir oyuncu ile problemim zaten olmadı" dedi.

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARŞILAŞMA"

Yeşil-beyazlı takımda stoper mevkiinde forma giyen Teenage Hadebe, Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Galibiyetten gelen bir öz güvenimiz var. Şu anda bütün kadro kendimizi hazır hissediyoruz. Tabii ki ligde maç maç bakmalıyız. Her maç bizim için çok önemli bir karşılaşma" şeklinde konuştu.

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