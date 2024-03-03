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Konyaspor'un en golcü yabancısı Cikalleshi oldu

Son dakika spor haberleri... Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Konyaspor'da takımı adına 1 gol kaydeden Sokol Cikalleshi, kulübün Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını elde etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 16:54
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Konyaspor'un en golcü yabancısı Cikalleshi oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Konyaspor'un ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Konyaspor'da Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti.

3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut oyuncu, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asit yaparak skora katkı sağladı.

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