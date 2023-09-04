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Nelson Oliveira resmen Konyaspor'da!

Konyaspor, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Nelson Oliveira ile sözleşme imzaladı. Portekizli futbolcu birkaç gün içerisinde Konya'ya gelecek.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 18:32
Nelson Oliveira resmen Konyaspor'da!

Konyaspor, sağlık kontrolünden geçirmek üzere İstanbul'a davet ettiği Portekizli forvet Nelson Oliveira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer görüşmesi için İstanbul'a davet ettiği Portekizli futbolcu Nelson Oliveira ile sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalamıştır. Takımımız izinli olduğu için ülkesine dönen yeni transferimiz Oliveira, birkaç gün içerisinde Konya'da olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki forvet Oliveira, son olarak formasını giydiği Yunanistan ekibi PAOK ile çıktığı 45 maçta 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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