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Konyaspor’un itirazına ret

Konyaspor, Tahkim Kurulu’ndan eli boş döndü. Galatasaray maçında yaşanan saha olayları nedeniyle verilen cezanın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alımından kesilen para cezaları için Tahkim Kurulu’na itiraz eden yeşilbeyazlılar, beklediği sonucu alamadı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Konyaspor’un itirazına ret
Konyaspor, Tahkim Kurulu'ndan eli boş döndü. Galatasaray maçında yaşanan saha olayları nedeniyle verilen cezanın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alımından kesilen para cezaları için Tahkim Kurulu'na itiraz eden yeşilbeyazlılar, beklediği sonucu alamadı. Kurul, oybirliği ile yapılan tüm itirazları reddetti.
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