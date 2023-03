Konyaspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme! Cimbom'dan yanıt gecikmedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın bu mağlubiyetle 14 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Konya ekibinde maç sonrası sarı-kırmızılılara gönderme geldi. Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "GAME OVER" (OYUN BİTTİ) notu düşüldü.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray ise İngilizce hesabından Konyaspor'un paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Our game is different" (Bizim oyunumuz farklı) notu düşülerek kupa emojisine yer verildi.