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Konyaspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme! Cimbom'dan yanıt gecikmedi

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Konyaspor'dan maç sonrası flaş bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar da Konya ekibinin yaptığı bu paylaşıma sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 22:43
Konyaspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme! Cimbom'dan yanıt gecikmedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın bu mağlubiyetle 14 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Konya ekibinde maç sonrası sarı-kırmızılılara gönderme geldi. Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "GAME OVER" (OYUN BİTTİ) notu düşüldü.

GALATASARAY'DAN YANIT GELDİ

Galatasaray ise İngilizce hesabından Konyaspor'un paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Our game is different" (Bizim oyunumuz farklı) notu düşülerek kupa emojisine yer verildi.

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