Konya patladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında sahadan golsüz beraberliklerle ayrılan Konyaspor, İstanbuspor deplasmanında patlama yaptı. 4 golle kazanan yeşil-beyazlılar, sezonun ilk galibiyetini yaşadı. Konyaspor, 29. dakikada öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Cekici'nin uzaklardan yaptığı sert şut ağlara gitti: 1-0. 44'te Pavicic'in yerde kalması sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Muhammet Demir, aradaki farkı ikiye çıkarttı: 2-0.



YİNE GOL BULAMADI!

56'da Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi, şık çalımlarla son çizgi üzerinden ceza sahasına girdi. Pasında, kale önünde Mehmet Yeşil'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. 69'da ise bu kez Michalak'ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda, Guilherme ağları bularak maçın skorunu belirledi: 4-0. Konyaspor bu galibiyetle ligdeki puanını 5'e çıkarttı. İstanbulspor ise ligde yine gol ve puanla tanışamadı.



'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Palut, "Hücum anlamında kabul edilebilir bir performans sergiledik. Ancak defansif anlamda daha iyi mücadele etmeliydik. Çalışmasını yaparak daha iyi olacağız" dedi.



'KOLAY FIRSAT HARCIYORUZ'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, geriye düştükten sonra oyuna dönemediklerini söyledi. 'İlk yarı içeri 2-1 galip girebilirdik' diyen Korkmaz, "Çok pozisyon oluşturduk ve gol şansı da yakaladık. En kolay golleri atamayıp en güzel golleri yedik. Taktiğe sadık kalan kazandı" sözlerini sarf etti.



DEMİR'DEN LİGDE SİFTAH

Konyaspor'un yeni transferlerinden Muhammet Demir, yeşil-beyazlı formayla ilk golünü Konferans Ligi Elemeleri'ndeki Vaduz maçında bulmuştu. Tecrübeli oyuncu, dün de ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. İlk iki maçını boş geçen Muhammet, 40'ta penaltıdan ağları sarstı.