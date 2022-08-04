VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vaduz Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Arabam.com Konyaspor İsviçre'de Vaduz'a konuk oluyor. 3. ön eleme turundaki ilk karşılaşmada avantajlı bir skorla dönmek isteyen Konyaspor'un maç kadrosu belli oldu. İşte Konyaspor'un ilk 11'i...

VADUZ - KONYASPOR MAÇININ KADROLARI



Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.

VADUZ - KONYASPOR CANLI YAYINI

ASpor CANLI YAYIN



