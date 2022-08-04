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VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vaduz Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz'a konuk olacak. Konyaspor, deplasmanda iyi bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesi 2 takımın kadrosu merak ediliyor. Temsilcimiz Konyaspor'un Vaduz karşısındaki ilk 11'i belli oldu. İşte İlhan Palut'un kadrosu...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 19:41
VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vaduz Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Arabam.com Konyaspor İsviçre'de Vaduz'a konuk oluyor. 3. ön eleme turundaki ilk karşılaşmada avantajlı bir skorla dönmek isteyen Konyaspor'un maç kadrosu belli oldu. İşte Konyaspor'un ilk 11'i...

VADUZ - KONYASPOR MAÇININ KADROLARI


Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.

VADUZ - KONYASPOR CANLI YAYINI

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