KONYASPOR BATE ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Konyaspor, 3-0'ın rövanşında kazanarak tur atlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Bate Borisov maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BATE BORISOV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bate Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka 28 Temmuz Perşembe saat 21:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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KONYASPOR BATE BORISOV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets; Nechayev, Filipovic, Bardachow; Bessmertniy, Dragun, Bocherov, Bessmertniy; Milic, Vasilevich, Gromyko