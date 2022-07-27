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Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Basın toplantısında konuştu. Palut, "İnşallah yarın güzel bir sonuçla bir üst tura çıkan takım biz oluruz" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:42
Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın sahalarında Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yapacakları 2. eleme turu rövanş maçına ilişkin, güzel bir sonuçla üst tura çıkmak istediklerini söyledi.

Palut, yeşil-beyazlı ekibin Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce yaptığı açıklamada, ilk maçta güzel bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını, iyi bir futbol ve avantajla ikinci karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Futbolun bütün sonuçlara açık bir oyun olduğuna işaret eden Palut, "Bize düşen bu maç için de son derece ciddi olmak, rakibe saygı duymaya devam etmek ve 3-0'ın avantajını unutarak yine sahadan güzel bir sonuçla ayrılmanın mücadelesini vermek. Bu noktada hafta boyunca hazırlıklarımızı sürdürdük. Bugün de son antrenmanla çalışmayı tamamlayacağız ve maç saatini beklemeye başlayacağız. İnşallah yarın güzel bir sonuçla bir üst tura çıkan takım biz oluruz." diye konuştu.

Palut, maç kadrosunda rotasyona gideceğini, bunu da yoğun sezonda bütün futbolcuları kullanma adına yapacağını vurguladı.

Forvet transferine ilişkin soruyu da Palut, "Şu anda yönetimimiz çalışıyor. Tam istediğimiz ölçülerde ve özelliklerde bir oyuncuyu katmak çok kolay değil. İş olsun diye oyuncuyu alır mıyız, hayır. Alınmazsa ben kahrolur muyum, hayır. İşimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yeni bir katılım olursa da takımımıza faydalı olması için yeni gelen oyuncuyu en hazır hale getirip adaptasyonunu sağlayacağız. Bekliyorum ben de." diye cevapladı.

"TARAFTARLA GALİBİYETİ KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Yeşil-beyazlı oyuncu Robert Muric, ilk maçta elde ettikleri farklı skor avantajına rağmen bu müsabakayı da aynı ciddiyetle oynayacaklarını dile getirdi.

İlk maçın seyircisiz oynandığını anımsatan Muric, "Bu maçı taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onlar bize ekstra enerji verecek, destekleriyle bu galibiyeti kutlamak istiyoruz. İlk maçımda oyuna sonradan girdim ve gol attım. Bu da bana gurur verdi, çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra topla yapılan ısınma hareketleriyle devam eden idman, hücum çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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