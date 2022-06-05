Pavicic geliyor

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, transferde hız kesmiyor. Paz, Cebrail Karayel ve Ahmet Oğuz'a imza attıran Anadolu Kartalı'nın, Başakşehir'in de transfer listesindeki Hırvatistan Ligi ekibi HNK Rijeka'dan Domagoj Pavicic'e resmi transfer teklifi yaptığı ve büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Pavicic'in birkaç gün içinde imza atmak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki maestro, Dinamo Zagreb alt yapısında futbol kariyerine başladı. Dinamo Zagreb dışında ülkesinde NK Lokomotiva forması da giyen, ülkesi dışına daha önce hiç çıkmayan tecrübeli maestro, bu sezon boy gösterdiği 39 karşılaşmada 5 gol, 6 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Hırvatistan Milli Takım formasını henüz giymeyen Pavicic, milli takımın tüm alt yaş kategorilerinde ise boy gösterdi.
MURİC DE AN MESELESİ
Anadolu kartalı, rijeka'nın hırvat yıldızı Robert Muric için de teklifte bulundu. Yeşil-beyazlıların 26 yaşındaki sağ kanatla imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Muric, geçen sezon 12 gol, 10 asist yaptı.