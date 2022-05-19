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Türkiye’nın ilk olimpik veledromu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde yapımında son aşamaya gelinen Türkiye'nin ilk olimpik veledromunu inceledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Türkiye’nın ilk olimpik veledromu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde yapımında son aşamaya gelinen Türkiye'nin ilk olimpik veledromunu inceledi. Altay, Konya'yı organizasyona hazırlamak için yoğun bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtti. 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya kazandırılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun (bisiklet yarışlarının yapıldığı tesis) inşaatında son aşamaya gelindi. Ağustos ayında Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım sürerken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile birlikte bitme aşamasına gelen olimpik veledromda incelemelerde bulundu.

"YOĞUN BİR HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ"

Konya'nın bugüne kadar yaptığı en büyük organizasyon için hazırlıkların son hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Organizasyona şehrimizi hazırlamak için yoğun bir hazırlık içindeyiz. Türkiye'nin ilk olimpik veledrom inşaatında son aşamaya geldik. İnşaat tamamlandığında veledrom, yarışmacılarımız için hazır hale gelmiş olacak" diye konuştu.

"KONYA'NIN BİSİKLET ŞEHRİ VASFINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu hatırlatan Başkan Altay, şunları kaydetti: "552 kilometrelik bisiklet yoluyla Türkiye'nin açık ara en fazla bisiklet yoluna sahip şehrindeyiz. Yeni 80 kilometre bisiklet yolları yapıyoruz. Öğrencilerimizin okullarına bisikletle gitmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Bu veledromla çok önemli bir tesis kazanmış olacağız. İnşallah burada yetişen sporcularımız sadece Türkiye'mizde değil, dünyada önemli başarılar elde edecek. İslami Dayanışma Oyunları'mızın şehrimize getirilerinden biri de kazandırdığı tesisler oluyor."

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