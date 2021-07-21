Mpoku Konyaspor'da!

Konyaspor ilk yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wahda'dan ayrılan Paul Jose Mpoku ile anlaştı. 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika'da Standart Liege altyapısında yetişti. 2008'de Tottenham altyapısına geçen Mpoku, 2011'de Standart'a 400 bin euro'ya geri döndü. 2015'te Cagliari'ye 2 milyon euro'ya kiralanan tecrübeli futbolcu, 2016'da Verona'ya 4 milyon euro'ya satıldı. Bir dönem Panathinaikos'ta da forma giyen Mpoku, 2017'de son kez döndüğü Standart'tan ocak 2020'de Al-Wahda'ya satıldı. Kariyeri boyunca bonservisine 11 milyon 450 bin euro ödenen Mpoku, 359 resmi maça çıktı. 63 kez fileleri sarsan Kongolu yıldız, 55 de asist yaptı. Mpoku'nun 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.