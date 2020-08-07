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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler İttifak Holding Konyaspor Konya'da Hilmi Kulluk aday

'da aday

Konya'da Hilmi Kulluk aday

'da yarın yapılacak olağan genel kurul öncesi başkan , "Artık bu sorumluluktan geri adım atmamız mümkün değildir." dedi.

'da yarın yapılacak olağan genel kurul öncesi başkan , "Artık bu sorumluluktan geri adım atmamız mümkün değildir." dedi. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Kulluk'un aday çıkmaması ve şehrin kanaat önderleriyle yapılan değerlendirmesi sonucunda yeniden liste hazırlığına başladığı belirtildi.
  1. 7.8.2020
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