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30 Mart 2020, Pazartesi
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'da ile yollar resmen ayrıldı!

Konyaspor'da Robert Mak ile yollar resmen ayrıldı!

Dünyayı sarsan corona virüsü futbolu da etkilemeyi sürdürüyor. ekiplerinden 'dan yapılan son dakika açıklamasına göre ara döneminde transfer edilen 'ın sözleşmesi endişeleri nedeniyle resmen feshedildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

Ara döneminde kadromuza Zenit'ten dahil edilen futbolcumuz 'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bireysel çalışmalarına Konya'da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.

Robert Mak, 'in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin 'insani açıdan' değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak'ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.

Robert Mak'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 10:54
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