Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüsü açıklaması!
Son dakika corona virüsü haberleri... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, corona virüsünü atlattığını ve iyileştiğini açıkladı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı açıklanan Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.
Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüsü tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 15:24
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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüsü açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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