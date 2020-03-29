Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüsü açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Albayrak'ın oğlundan corona virüsü açıklaması!

Son dakika: 'ın oğlu 'tan corona virüsü açıklaması!

Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüsü açıklaması!

Son dakika corona virüsü haberleri... İkinci Başkanı 'ın oğlu , corona virüsünü atlattığını ve iyileştiğini açıkladı.

İkinci Başkanı gibi corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı açıklanan , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüsü tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 15:24
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