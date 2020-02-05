Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya: Maçın hakkı beraberlik değildi - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Konyasporlu futbolcu : Maçın hakkı beraberlik değildi

Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya: Maçın hakkı beraberlik değildi

Konyasporlu futbolcu , iyi futbol oynadıklarını ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yeşil-beyazlı takımın 'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Sitya, 'a transferinin çok hızlı geliştiğini ve bunun kendi açısından da sürpriz olduğunu belirtti.

Polonya ekibi Jagiellonia ile kampa gireceği bir dönemde 'a olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Konya büyük bir şehir çok beğendim. Ayrıca Konyaspor da sahip olduğu imkanlarla çok büyük bir kulüp. Stadı, tesisleri ve buradaki imkanları gayet güzel. Geçen hafta karşılaşmasında forma şansı buldum. Orada sadece ben değil takım arkadaşlarım da çok iyi performans sergilediler. Antalyaspor maçı boyunca kontrol bizim elimizdeydi. Maçın hakkı beraberlik değildi, sonuçta galip gelmemiz gerekiyordu ve biz buna uygun bir performans sergiledik. Maalesef olmadı ancak takımımız ileride de geride de kompakt oynayan bir ekip. Antalyaspor karşısında gösterdiğimiz bu başarılı oyunu ve iyi gidişatı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğimize inanıyorum."

ANTRENMAN

Konyaspor, 'in 21. haftasında, 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana, tedavileri süren Faruk Miya ve kaleci Ozan Can Oruç katılmadı.

  1. 06.02.2020
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