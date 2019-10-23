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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Konyaspor'da mesaisi başladı

Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

, maçının hazırlıklarına başladı. 'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda, BtcTurk maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Paolo Hurtado'nun da tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5'e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

  1. 23.10.2019
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