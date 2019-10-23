5. hafta 9. olan Trabzonspor 3'te 3 yaparak zirveye yaklaştı. Milli ara sonrası kazanan Alanya hala lider. Fenerbahçe 'doğru oyunla' Denizli'yi devirdi. Galatasaray 10 kişilik rakibi karşısında zorlandı. Beşiktaş kayıp. İşte 8. haftanın panoraması...
23 Ekim 2019 Çarşamba 10:20
Güncelleme: 23.10.2019 10:45
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Haftanın asisti: Sturridge - Trabzonspor
İngiliz yıldız raket gibi kullandığı sol ayağıyla Sörloth'a müthiş bir pas verdi. Top düştüğü yerde kaldı, Norveçli de kaleciyi çalımlayıp golünü attı.
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Haftanın golü: Boldrin - ÇaykurRizespor
Karadeniz temsilcisi Alanyaspor'a farklı kaybetti ama Boldrin müthiş bir gol attı. Çok uzaklardan yazdı.
Haftanın kurtartışı: Uğurcan Çakır - Trabzonspor
Karadeniz ekibinin Gaziantep'i yendiği maçta karambolde top Djilobodji'nin önünde kaldı. 3 metreden vurdu, Uğurcan refleksini konuşturdu.
Haftanın hocası: Erol Bulut
Türk futbolunda yeni nesil teknik adamlar arasında öne çıkan isimlerden biri de Erol Bulut. Malatya'dan sonra Alanyaspor'da yaptıklarıyla da alkış alıyor. Takımını, ÇaykurRizespor karşılaşmasında kusursuz yönetti.
Haftanın sözü: Ali Çetin
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakeme yüklendi: Yazıklar olsun bu vicdansızlıktan başka hiçbir şey değil. Bu insanlar 5 TL'lik çakmakları satarak kulübü bu hale getirdi.