Haftanın sözü: Ali Çetin

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakeme yüklendi: Yazıklar olsun bu vicdansızlıktan başka hiçbir şey değil. Bu insanlar 5 TL'lik çakmakları satarak kulübü bu hale getirdi.