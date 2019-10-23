İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
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İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri

5. hafta 9. olan Trabzonspor 3'te 3 yaparak zirveye yaklaştı. Milli ara sonrası kazanan Alanya hala lider. Fenerbahçe 'doğru oyunla' Denizli'yi devirdi. Galatasaray 10 kişilik rakibi karşısında zorlandı. Beşiktaş kayıp. İşte 8. haftanın panoraması...
23 Ekim 2019 Çarşamba 10:20 Güncelleme: 23.10.2019 10:45
İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri

Haftanın asisti: Sturridge - Trabzonspor

İngiliz yıldız raket gibi kullandığı sol ayağıyla Sörloth'a müthiş bir pas verdi. Top düştüğü yerde kaldı, Norveçli de kaleciyi çalımlayıp golünü attı.

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İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri

Haftanın golü: Boldrin - Çaykur Rizespor

Karadeniz temsilcisi Alanyaspor'a farklı kaybetti ama Boldrin müthiş bir gol attı. Çok uzaklardan yazdı.

İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri

Haftanın kurtartışı: Uğurcan Çakır - Trabzonspor

Karadeniz ekibinin Gaziantep'i yendiği maçta karambolde top Djilobodji'nin önünde kaldı. 3 metreden vurdu, Uğurcan refleksini konuşturdu.

İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri

Haftanın hocası: Erol Bulut

Türk futbolunda yeni nesil teknik adamlar arasında öne çıkan isimlerden biri de Erol Bulut. Malatya'dan sonra Alanyaspor'da yaptıklarıyla da alkış alıyor. Takımını, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kusursuz yönetti.

İşte Süper Lig'in 8. haftasının istatistikleri

Haftanın sözü: Ali Çetin

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakeme yüklendi: Yazıklar olsun bu vicdansızlıktan başka hiçbir şey değil. Bu insanlar 5 TL'lik çakmakları satarak kulübü bu hale getirdi.

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