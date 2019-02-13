Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Konyaspor'da maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspr, maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 22'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ile devam eden antrenman oynanan ayak tenisinin ardından pas çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Fallou Diagne katılmadı.

  1. 13.2.2019 17:12
  2. Güncelleme: 13.2.2019 19:10
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