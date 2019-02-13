Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Atiker Konyaspr, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ile devam eden antrenman oynanan ayak tenisinin ardından pas çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavileri süren Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado ve Fallou Diagne katılmadı.
- 13.2.2019 17:12
- Güncelleme: 13.2.2019 19:10
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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