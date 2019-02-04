Atiker Konyaspor taraftarına Bursa'da sıkı arama 
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Atiker taraftarına Bursa'da sıkı arama

Atiker Konyaspor taraftarına Bursa'da sıkı arama

Konya'dan Bursaspor-Atiker maçı için Bursa'ya gelen taraftarlar şehrin girişinde didik didik arandı.

'de oynanacak olan 20'nci haftanın kapanış mücadelesi Bursaspor-Atiker maçı için Konya'dan gelen taraftarlar, Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kontrol edildi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından teker teker aranan 11 otobüsteki 500 taraftar, daha sonra otobüslerine bindirilerek kontrollü şekilde bırakıldı. Aramalarda kesici aletlere el konulurken, Jandarma Özel Harekat ekipleri de aramaya eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

  1. 4.2.2019 19:33
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