Atiker Konyaspor taraftarına Bursa'da sıkı arama
Konya'dan Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı için Bursa'ya gelen taraftarlar şehrin girişinde didik didik arandı.
Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 20'nci haftanın kapanış mücadelesi Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı için Konya'dan gelen taraftarlar, Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kontrol edildi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından teker teker aranan 11 otobüsteki 500 taraftar, daha sonra otobüslerine bindirilerek kontrollü şekilde bırakıldı. Aramalarda kesici aletlere el konulurken, Jandarma Özel Harekat ekipleri de aramaya eşlik etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
- 4.2.2019 19:33
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'Moral kazandık'
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karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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