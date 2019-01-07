Konyaspor Avrupa’yı hak ediyor – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Avrupa’yı hak ediyor

Konyaspor Avrupa’yı hak ediyor

'un deneyimli stoper , Avrupa'ya gitmek hedefinin gerçekçi bir hedef olduğunu belirtti.

'un deneyimli stoper , Avrupa'ya gitmek hedefinin gerçekçi bir hedef olduğunu belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Özellikle son 5 maçta istediğimiz sonuçları alıp, yukarıya tırmandık. İkinciye baktığımız zaman 29 puanı var, bizim 24 puanımız var. Arada 5 puan fark var. Bu çok önemli değil, lig uzun bir maraton. İkinci yarıya da güzel bir şekilde başlamak istiyoruz. Konyaspor olarak hedefimiz her zaman yukarıdadır. Geçmişte de iki kez 'ne gittik. 'nı aldık, ligi üçüncü sırada bitirdik. Konyaspor'un her zaman hedefi yukarıdadır, Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bunu hem Konya halkı hem de takım olarak hak ediyoruz" diye konuştu.

  1. 7.1.2019
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