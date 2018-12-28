Konya’dan geleceğe dönüş

İlk yarıyı 25 puanla 8. tamamlayan Konyaspor, sezon sonu hedefini daha üst sıralar olarak belirledi. Başkan Hilmi Kulluk, G.Saray maçı ile Konyaspor camiası için yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Aykut hocamızın realist bakış açısı ve yönetimimizin kararlı duruşuyla önümüzdeki yıllar için yeni ve ayağı yere basan, sağlam hedefler belirledik. Bu dönem bize hangi kapıları açacak, birlikte yaşayıp göreceğiz. Özellikle ligin ikinci yarısında çok daha güçlü ve ne yaptığını bilen bir Konyaspor izleteceğimize inancımız tam" dedi.