Konya’dan geleceğe dönüş
Konyaspor, Kocaman önderliğinde yeni hedeflere imza atacak.
İlk yarıyı 25 puanla 8. tamamlayan Konyaspor, sezon sonu hedefini daha üst sıralar olarak belirledi. Başkan Hilmi Kulluk, G.Saray maçı ile Konyaspor camiası için yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Aykut hocamızın realist bakış açısı ve yönetimimizin kararlı duruşuyla önümüzdeki yıllar için yeni ve ayağı yere basan, sağlam hedefler belirledik. Bu dönem bize hangi kapıları açacak, birlikte yaşayıp göreceğiz. Özellikle ligin ikinci yarısında çok daha güçlü ve ne yaptığını bilen bir Konyaspor izleteceğimize inancımız tam" dedi.
- 28.12.2018
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 5
Yorum
Oduncu Dükkanı Ozan Tufan dan ne olur Boludan Tomruk alın ki işe yarasın Futbolcu olsa Fener de oynar dı
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Fernandao’nun kızı hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
bülent mekanı cennet olsun.allah sabırlar versin.allah kimseye evlat acısı yasatmasın.
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Güneş’e yeni teklif!
Toplam 1
Yorum
Aydın Transferler sıkıntılı Şenol sadece siz biliyorsunuz deyip istemeden koruyor bu konuda sus payı ile kendini kurtarma için sözleşmesi hikaye
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