Ömer Ali’den 3 yıllık imza – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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’den 3 yıllık imza

Ömer Ali’den 3 yıllık imza
takım kaptanlarından Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattıı. Sosyal medyadan bir video ile yapılan açıklamada; 26 yaşındaki futbolcunun kontratı 2019'da bitiyordu.
  1. 22.12.2018
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