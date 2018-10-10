Atiker Konyaspor, Osmanlıspor hazırlık maçını iptal ettiklerini duyurdu
Atiker Konyaspor, cumartesi günü Osmanlıspor ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı
Atiker Konyaspor, cumartesi günü Osmanlıspor ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.
Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından Atiker Konyaspor'un sezon başında İspanyol dizisi La casa de papel formatında forma tanıtımını eleştirmesinin ardından alınması dikkat çekti.
Süper Lig'e verilen milli maç arasında Osmanlıspor ile cumartesi günü hazırlık maçı yapmayı planlayan Atiker Konyaspor, bu maçı iptal ettiklerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.
Atiker Konyaspor'un aldığı kararın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından "Konyaspor'un forma tanıtımını, Netflix formatında bir video kliple yapmasını anlamak mümkün değil. Netflix ideolojik bir projedir. Netflix dizisindeki la casa de papel karakterleri ve devrimci çav bella marşıyla klip yapmak kimin aklına geldiyse, Konyalılar hesabını sormalı" twitinin ardından maçı iptal ettiklerini açıklaması dikkat çekti.
- 10.10.2018 12:24
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"Başarı, zirvede olmaktır"
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Yorum
HÜSEYİN USTA LÜTFEN İKİ MAÇ ALINCA YÖNETİCİLER GAZETELERE DEMEÇ VERMESİNLER. UĞURSUZ GELİYOR BU KONUŞMALAR... LÜTFENN
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Ahmeç Çakar Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Tayfun Korkut...
Toplam 8
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Ersun Yanal Adam Fenerbahçe için yanıp Tutuşurken Taraftar Ersun hoca için haykırır iken neden yine hikaye peşinde koşarlar anlamadım konuşsunlar eminim
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
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YASIN BOZAN NASIL SORUN YOK FUTBOLCULAR PARALARINI ALAMIYOR SIZ BOL KESEDEN ATMAYA DEBVAM EDIN
Atiker Konyaspor, Osmanlıspor hazırlık maçını iptal ettiklerini duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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