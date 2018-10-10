Atiker Konyaspor, cumartesi günü Osmanlıspor ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    , hazırlık maçını iptal ettiklerini duyurdu

    Atiker Konyaspor, Osmanlıspor hazırlık maçını iptal ettiklerini duyurdu

    , cumartesi günü ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı

    , cumartesi günü ile oynayacağı hazırlık maçını iptal ettiklerini açıkladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.

    Bu kararın eski Başkanı 'in twitter hesabından Atiker Konyaspor'un sezon başında İspanyol dizisi La casa de papel formatında forma tanıtımını eleştirmesinin ardından alınması dikkat çekti.

    'e verilen milli maç arasında Osmanlıspor ile cumartesi günü hazırlık maçı yapmayı planlayan Atiker Konyaspor, bu maçı iptal ettiklerini açıkladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hafta sonu Osmanlıspor ile oynayacağımız hazırlık maçı görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir" denildi.

    Atiker Konyaspor'un aldığı kararın, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in twitter hesabından "Konyaspor'un forma tanıtımını, Netflix formatında bir video kliple yapmasını anlamak mümkün değil. Netflix ideolojik bir projedir. Netflix dizisindeki la casa de papel karakterleri ve devrimci çav bella marşıyla klip yapmak kimin aklına geldiyse, Konyalılar hesabını sormalı" twitinin ardından maçı iptal ettiklerini açıklaması dikkat çekti.

    1. 10.10.2018 12:24
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