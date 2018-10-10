Galatasaray altyapısında yetişen Alperen Uysal'ın kaleci arayışında olan büyük takımların radarına girdiği belirtiliyor. İstanbulspor'da iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki genç kalecinin taliplileri arasında Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımlar bulunuyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Uysal'ın milli takıma da göz kırpıyor.

Aldığı kötü skorlarla taraftarını üzen Boğalar, İzmir deplasmanında Altınordu karşısında maçın son bölümünde gelen gol ile güldü. Son dakikalarda gelen gol ile bir puandan çok Boğalar'ın 24 yaşındaki genç kalecisi Alperen Uysal'ın performansı sevindirdi. Sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uysal, kaleci arayışında olan süper ligin dev temsilcilerinin radarına girdi. Sezon başında İspanyol kaleci Fabri'yi İngiltere'ye gönderen Beşiktaş onun yerini Alperen Uysal ile doldurmak istese de transfer gerçekleşmemişti. Uysal'ı önümüzdeki sezon almak isteyen Beşiktaş'ın bu transferdeki rakipleri ise Fenerbahçe ve Trabzonspor. İki güzide kulübün de genç kaleciyi kadrolarına katmak için mücadele verdiği belirtiliyor. İstanbulspor'un göze batan en önemli futbolcusu olan Uysal'ın yükselen formuyla milli takıma da seçilmesi bekleniyor.

ALPEREN UYSAL KİMDİR?

Galatasaray altyapsıında yetiştikten sonra uzun yıllar sarı kırmızılı kulübün genç takımlarında forma giyen Alperen Uysal, daha sonrasında 2015 yılında Gaziantepspor'a kiralık olarak gönderildi. Rizespor'un ardından İstanbulspor'a transfer olan Alperen Uysal'ın 2022'ye kadar kulübüyle anlaşması bulunuyor.