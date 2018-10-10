Fatih Terimin rakibi Guardiola!

Sarı-kırmızılıların başında 2'nci kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalaması yakalamıştı. Terim'in bu ortalaması, Galatasaray'ın başında geçirdiği 4 dönem arasındaki en düşüğü olurken, tecrübeli teknik adam 2011-12 sezonu olan sarı-kırmızılıların başında geçirdiği 3'üncü dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.