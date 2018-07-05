Çalımbay, yine çekişmeli bir sezon bekliyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde birinci etap kamp çalışmasını sürdüren Konya temsilcisinin yeni teknik direktörü Çalımbay, yeni sezon, transfer çalışmaları ve takımın hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lig yarışının geçen sezonki gibi çok zor ve çekişmeli geçeceğini savunan Çalımbay, "Geçen sezona baktığınızda düşen takımlar ile şampiyon son haftalarda belli oldu. Yine çekişmeli bir lig olacak." dedi.

Yeni sezonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in başarılı olmak için çok çaba harcayacağını anlatan Çalımbay, Galatasaray'ın geride kalan sezonda şampiyonluğa ulaştığı için bir nebze daha rahat olduğunu ancak diğer takımların büyük yatırım ve transferler yapacakları değerlendirmesinde bulundu.

"Her takım için ayrı bir hazırlık yapacağız"

Rıza Çalımbay, yeni sezonda ilk 10'a girmek amacını taşıdıklarını, ligi çok iyi bir yerde bitirmek için de iyi transferler yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Süper Lig'in eskisi gibi olmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdi artık öyle kolay takım yok. Herkes birbirini yenebiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin Gençlerbirliği takımı geçen sezon büyük takımları yendi ama küme düştü. Büyük takımları yenmek önemli tabii ama esas senin kazanman gereken maçların var. Onları kazanmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor olarak ligdeki her takım için ayrı bir hazırlık yapacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Biz burada sadece kendimizi konuşuyoruz. Bizim öncelikle kendi sahamızda çok iyi oynamamız lazım. Kendi sahamızda bizim gelen takıma nasıl olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Savaşan, mücadele eden, defansta da ofansta da çok iyi şeyleri yapan bir takım olmak istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de mücadele eden Anadolu takımlarının son yıllarda performanslarının daha da arttığına değinen Çalımbay, bu başarının "takım" olabilmekten geçtiğinin altını çizdi.

Rıza Çalımbay, ligin artık "Dört büyükler"den ibaret olmadığını herkesin gördüğünü vurgulayarak "Bir sürü takım kendini göstermeye başladı. Başakşehir çıktı, ondan önce Bursaspor çıktı, Konyaspor çıktı ve biz bu sene yine çıkacağız. Çoğu takım da çok çok iyi yerlere mutlaka gelecek. Anadolu'da yapılacak şeylerden bir tanesi de 'takım' olmak. Aldığınız oyuncuların illaki üst düzey olması şart değil. Önemli olan takımı iyi kurmak, iyi oyuncuları bulmak." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Herkes ayağını yorganına göre uzatacak"

Büyük takımlar ile Anadolu takımlarının bütçelerinin bir olmasının mümkün gözükmediğini, bazı takımların 10-15 milyon avro verip bir oyuncu alırken, diğerlerinin bunu başaramadığını ifade eden Çalımbay, bu nedenle her kulübün bütçesine göre ekip kurması gerektiğini vurguladı.

Çalımbay, bütün takımların maddi açıdan zor durumda olmalarının şu anda Türkiye'deki en büyük sıkıntı olduğunu da belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu sıkıntı da aşırı transfer. Bana göre de gereksiz transfer. Alınan oyuncuların daha tam oturmadan, oynamadan gönderilmesi, onlara ödenen paralar maalesef kulüplerimizi bayağı bir zor duruma düşürmüş. Onun için herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Ne kadar parası varsa ona göre hareket edecek, bütçesine göre hareket edecek. O zaman hem kulüplerimize bir şey olmaz hem de çok iyi oyuncular alınır. Ona göre hareket etmek gerekiyor."