Konyaspor'da ligde kalma sevinci – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Konyaspor'da ligde kalma sevinci

    Konyaspor'da ligde kalma sevinci

    , Osmanlıspor'un sahasında 'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

    'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 36'e yükselten , maçın ardından kümede kalmak için Osmanlıspor- maçının skorunu beklemeye başladı.

    Yeşil beyazlılar bu akşam oynanan ve Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe maçını beklemeden ikili averajla ligde kalmayı garantiledi. Yeşil beyazlılar ligde kalmanın mutluluğunu yaşarken, takım kaptanı sosyal meyda hesabında, 'Çok şükür' yazısını paylaştı.

    1. 13.5.2018 22:08
    2. Güncelleme: 13.5.2018 22:09
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