Konyaspor'da ligde kalma sevinci
Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'un sahasında Beşiktaş'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 36'e yükselten Atiker Konyaspor, maçın ardından kümede kalmak için Osmanlıspor-Beşiktaş maçının skorunu beklemeye başladı.
Yeşil beyazlılar bu akşam oynanan ve Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe maçını beklemeden ikili averajla ligde kalmayı garantiledi. Yeşil beyazlılar ligde kalmanın mutluluğunu yaşarken, takım kaptanı Ali Turan sosyal meyda hesabında, 'Çok şükür' yazısını paylaştı.
- 13.5.2018 22:08
- Güncelleme: 13.5.2018 22:09
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
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