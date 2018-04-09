Atiker Konyaspor ara vermedi
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:58
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Trabzonspor’un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 İyi güzel de ne yapalım. Maalesef kısmen de olsa haklısın. Ancak her toplumda böyleleri çıkar, bizde daha çok.
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Hagi Vs Alex Bakın Bi
Toplam 96
Yorum
mako Şampiyonlar ligi gol krallığı Alex in iki asist ve ıffhs ödülünü yer yutar. Şampiyonlar ligi gol krallarını herkez hatırlar.
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Robben’i bırakmıyorlar
Toplam 1
Yorum
Enda İnşallah bırakmazlar zira bıktık fosillerden, genç Robben bulamıyorsan başarıya hasret kalmaya mahkumsunuz Türk takımları!!!
Atiker Konyaspor ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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