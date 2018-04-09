Atiker Konyaspor ara vermedi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ara vermedi

    Atiker Konyaspor ara vermedi

    , 'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Minyatür kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:58
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