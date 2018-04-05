Atiker Konyaspor taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü D.G. Sivasspor’u evinde konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı taktik çalışma ile hazırlıklarına devam etti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:32
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Atiker Konyaspor taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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