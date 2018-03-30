Konya tek yürek, tek bilek – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Konya tek yürek, tek bilek

    Konya tek yürek, tek bilek

    ATEŞ hattını yakından ilgilendiren maçta direkt rakibi Osmanlı'ya konuk olacak , bu kritik karşılaşmaya kilitlendi.

    ATEŞ hattını yakından ilgilendiren maçta direkt rakibi Osmanlı'ya konuk olacak , bu kritik karşılaşmaya kilitlendi. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Takımda moraller üst düzeyde. Arkadaşlık her zamankinden daha kuvvetli. İnanmış bir futbolcu grubu ile hazırlıklara devam ediyoruz. Bizim herhangi bir şüphemiz yok, Konyaspor sezon sonu itibarıyla 'de mücadele etmeye devam edecek. Camiamızın, yönetimimizin ve takımımızın birlik olduğu şu günlerde buna olan inancımızı daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Birtakım zorlukların farkındayız ama birlikte başaracağımıza ve Osmanlı maçında kora kor mücadele edip istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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