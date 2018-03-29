Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Atiker , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Milli takım kamplarından dönen oyuncuların da katıldığı idman, 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra sürat çalışması yapan yeşil-beyazlılar, taktik organizasyonla antrenmanı tamamladı.

    Antrenmanda, Deni Milosevic takımdan ayrı çalıştı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:35
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