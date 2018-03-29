Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Milli takım kamplarından dönen oyuncuların da katıldığı idman, 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra sürat çalışması yapan yeşil-beyazlılar, taktik organizasyonla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda, Deni Milosevic takımdan ayrı çalıştı.