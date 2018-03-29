Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Milli takım kamplarından dönen oyuncuların da katıldığı idman, 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra sürat çalışması yapan yeşil-beyazlılar, taktik organizasyonla antrenmanı tamamladı.
Antrenmanda, Deni Milosevic takımdan ayrı çalıştı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:35
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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Galatasaray'a dava açtı!
Toplam 1
Yorum
austin şu dönemde yapılan bu davalar kayıtlara geçti.unutulmayacak tabii ki.
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İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues...
Toplam 3
Yorum
UA1905 Bjk ye yat GALATASARAYIMIZA önlem al tuttuğun takım bjk ye niye önlem almadın
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