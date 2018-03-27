Rakip golcülerin kabusu Serkan – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Rakip golcülerin kabusu Serkan

    Rakip golcülerin kabusu Serkan

    Konya kalecisi maç başına 3.9 kurtarışla ’in en iyisi oldu

    'de son haftalara yaklaştıkça, şampiyonluk, Avrupa ve küme düşmeme hedefindeki takımlar, final niteliğinde maçlarda ter döküyor. Böylesine kritik maçlarda kalecilere de büyük iş düşüyor. İşte Süper Lig'de bu alanda rakip golcülerin kabusu olan file bekçileri arasında Konya'nın kalecisi maç başına 3.9 kurtarışla zirveye kuruldu. Ardından 3.8'le Alanya'dan Haydar ve 3.7'yle de 'dan Ramazan geldi. 'de sergilediği performansla dikkat çeken Beto ise 3.6'yla 4. sırayı aldı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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