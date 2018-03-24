Konya'dan keyifli prova
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’u konuk eden Atiker Konyaspor, rakibini her iki yarıda da attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
İkinci yarıya Patrik'in yerine Emrullah ve Moryke Fofana'nın yerine Mustapha Yatabare'yi alarak başlayan Atiker Konyaspor, 57. dakikada Yatabare'nin güzel golüyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümlerde 62. dakikada Volkan Fındıklı (Mehdi Bourabia), Jahovic (Samuel Eto'o) ve 70. dakikada Eren Albayrak (Ferhat Öztorun) değişikliklerini yapan Atiker Konyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Yarın izin yaparak geçirecek olan yeşil-beyazlılar Osmanlıspor ile Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:01
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‘Konuşurken dikkat etmeli’
Toplam 13
Yorum
ÜST YAPI NANAY BOLUDAN DA ALTI (6) YİYENLER BENCE AĞZINI BANTLASIN ARTIK. ALT YAPI ÇÖKMÜŞ.
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Az oynuyor ama o burada mutlu
Toplam 1
Yorum
istanbul güzel şehir robin hiç oynamadı yine de istanbulda çok çok mutluydu..
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Şans bize hiç gülmedi
Toplam 2
Yorum
!! şans kabiliyet oranında !! seni bulur..unutma.!!
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