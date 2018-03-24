Konya'dan keyifli prova – Fotomaç – 24 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Konya'dan keyifli prova

    Konya'dan keyifli prova

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’u konuk eden , rakibini her iki yarıda da attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

    Kayacık Tesisleri'nde saat 13.00'da başlayan karşılaşmaya Patrik, Vedat Bora, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Volkan Fındıklı, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Musa Araz ve Adis Jahovic 11'i ile çıkan yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 13. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
    İkinci yarıya Patrik'in yerine Emrullah ve Moryke Fofana'nın yerine Mustapha Yatabare'yi alarak başlayan , 57. dakikada Yatabare'nin güzel golüyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümlerde 62. dakikada Volkan Fındıklı (Mehdi Bourabia), Jahovic (Samuel Eto'o) ve 70. dakikada Eren Albayrak (Ferhat Öztorun) değişikliklerini yapan Atiker Konyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.

    Yarın izin yaparak geçirecek olan yeşil-beyazlılar Osmanlıspor ile Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Pazartesi günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya'dan keyifli prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN