Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
Spot Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Özdilek'in ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve tedavisi süren Petar Filipovic katılmadı.
Isınma koşularının ardından 6'ya 3 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, 6 kaleli oyun ve 3 kaleli taktik çalışma ile devam etti. Atiker Konyasporlu futbolcular antrenmanı çift kale maç ile sona erdirdi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
mustafa olçay ne güzel ya valla yapın edin koskoca camialara milyon dolarlık zararlar verin sonra özür dileyin oh. ama suçsizde değil bu çürümüş sistemde!
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
Alp Ne özrü direkt takımdan gönderin gerekirse alt yapıdan kaleci ile çıkın sahaya bu saatten sonra şampiyon olamayız.
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 36
Yorum
Nirvana 50 yıldır Beşiktaşın alehine olan haksızlıkları yazsam 10 tane roman yazmış olurum . Bıktım bu renkli takımların bu şekilde korunmasından .
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