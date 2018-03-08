Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da Galatasaray mesaisi sürüyor

    <a href="/index/konyaspor?id=49b2cd1b-d85a-41d4-876f-e65f64a264ab" class="" rel="tag">Konyaspor</a>'da Galatasaray mesaisi sürüyor

    Spot Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Atiker , bu maçın hazırlıklarına devam etti.
    Mehmet Özdilek'in ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Evkur maçında sakatlanan ve tedavisi süren Petar Filipovic katılmadı.

    Isınma koşularının ardından 6'ya 3 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, 6 kaleli oyun ve 3 kaleli taktik çalışma ile devam etti. Atiker Konyasporlu futbolcular antrenmanı çift kale maç ile sona erdirdi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:47
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