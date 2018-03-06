İlk antremanına çıktı
Sergen Yalçın Konyaspor’da ilk antremanına çıktı.
Atiker Konyaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeşil-beyazlı oyuncularla ilk antremanına çıktı
Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik direktör değişikliğine giden Atiker Konyaspor, sezon sonuna Sergen Yalçın'la anlaştı. Sergen Yalçın yeşil-beyazlı oyuncularla ilk antrenmanını çıktı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kontrolü ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:12
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
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