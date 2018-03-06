İlk antremanına çıktı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    İlk antremanına çıktı

    İlk antremanına çıktı

    Konyaspor’da ilk antremanına çıktı.

    'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan , yeşil-beyazlı oyuncularla ilk antremanına çıktı

    Evkur maçının ardından teknik direktör değişikliğine giden Atiker Konyaspor, sezon sonuna Sergen Yalçın'la anlaştı. Sergen Yalçın yeşil-beyazlı oyuncularla ilk antrenmanını çıktı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kontrolü ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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