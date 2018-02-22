Konyaspor'da, Akhisarspor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 6'ya 2 açma ve germe çalıştı. Yeşil-beyazlılar, daha sonra Akhisarspor maçının taktik çalışmasını yaptı.
Konya ekibinde sarı kart cezalısı Petar Filipovic, yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Ferhat Öztorun ve Mustapha Yatabare'nin kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi.
Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçı, yarın saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:21
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 6
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. cüneyt bu maçta iyi iş çıkarırsa bundan sonra fbnin en istediği hakem olabilir görev almak istiyorsan fbyi gözeteceksin
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 6
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. bakalım maç öncesinde kimler maç sonu kimler ağlayacak. gördüğünü mü düşündüğünü mü çalacak?
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 6
Yorum
palabıyık in cüneyt aut olmuştu ama derbiye vermişler bi bakarsın birileriyle barışma imkanı bulur kendini affettirir yoksa türkiyede maç almasına imkan vermezler
Konyaspor'da, Akhisarspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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