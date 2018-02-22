Konyaspor'da, Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    'da, Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da, Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Atiker , Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 6'ya 2 açma ve germe çalıştı. Yeşil-beyazlılar, daha sonra Akhisarspor maçının taktik çalışmasını yaptı.

    Konya ekibinde sarı kart cezalısı Petar Filipovic, yarınki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Ferhat Öztorun ve Mustapha Yatabare'nin kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi.

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker maçı, yarın saat 20.00'de Akhisar Stadı'nda yapılacak.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:21
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