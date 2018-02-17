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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Gol uzmanı Jahovic

    Gol uzmanı Jahovic

    Göztepe'den ?'a transfer olan Adis Jahovic, gollerine devam ediyor...

    Makedon forvet, Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Eto'o ile birlikte lk 11'de sahaya çıkan başarılı oyuncu, 60. dakikada Kamerunlu yıldızın pasında topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Yeşilbeyazlı forma ile ligde ilk golünü atan Adis Jahovic, 'de 15 gole ulaştı ve krallık yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

    HAKEM 'FAUL' DEDİ
    Jahovic'in ilk yarıda attığı bir gol ise 'faul' gerekçesiyle sayılmadı. Tecrübeli oyuncu, güzel bir karşılaşma olduğunu, ikinci yarıda galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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