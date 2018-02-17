Gol uzmanı Jahovic
Göztepe'den ?Atiker Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic, gollerine devam ediyor...
HAKEM 'FAUL' DEDİ
Jahovic'in ilk yarıda attığı bir gol ise 'faul' gerekçesiyle sayılmadı. Tecrübeli oyuncu, güzel bir karşılaşma olduğunu, ikinci yarıda galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
Tosic Apacık penaltı
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
pozisyon çok hızlı gelişti onu tespit etmesine imkan yoktu hakemin ben ağır çekimde izledim yine anlamadım eline değdi mi değmedimi
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Elle oynama iddiası!
Toplam 6
Yorum
xx gol verilmemiş, kart yanlış, topsuz alanda ömer aliyi engelliyorlar penaltı yok. hakem konyayı çiğ çiğ yemiş
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